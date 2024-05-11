Хромов Марк Константинович 18.04.1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хромов Марк Константинович

Место рождения

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

18.04.1895 ст.

Дата смерти

15.08.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1895 ст.

Отец: Хромов Константин Павлович

Мать: Хромова (Шишкина) Агрипена Павловна

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
деревни Сасова уволенный в запас рядовой армии Константин Павлов Хромов и Агрипена Павлова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-8SVN?cat=748423
Смерть
15.08.1910 ст.
Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8966-Z2ZB?i=155 17л от простуды? https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8966-CCF9?i=297&cat=748423 17л от поноса по факту ему 14лет должно ... Показать все

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