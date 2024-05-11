Хромов Марк Константинович
Место рождения
Дата рождения18.04.1895 ст.
Дата смерти15.08.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1895 ст.
деревни Сасова уволенный в запас рядовой армии Константин Павлов Хромов и Агрипена Павлова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-8SVN?cat=748423
Смерть
15.08.1910 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8966-Z2ZB?i=155 17л от простуды? https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8966-CCF9?i=297&cat=748423 17л от поноса по факту ему 14лет должно ... Показать все