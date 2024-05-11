Хромова Гликерия Константиновна
Место рождения
Дата рождения07.05.1886 ст.
Дата смерти05.01.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1886 ст.
временноотпускной 106го пехотного Уфимского полка 14й роты рядовой? Константин Павлов ХрАмов и Агрипена Павлова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-9KR6?i=894&cat=748423
Смерть
05.01.1898 ст.
уволенного в запас армии рядового солдата Константина Павлова Хромова дочь Гликерия 12? от поноса https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-BS1B?i=645