Хромова Гликерия Константиновна 07.05.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХромова Гликерия Константиновна

Хромова Гликерия Константиновна

Место рождения

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.05.1886 ст.

Дата смерти

05.01.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1886 ст.

Отец: Хромов Константин Павлович

Мать: Хромова (Шишкина) Агрипена Павловна

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
временноотпускной 106го пехотного Уфимского полка 14й роты рядовой? Константин Павлов ХрАмов и Агрипена Павлова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-9KR6?i=894&cat=748423
Смерть
05.01.1898 ст.
Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
уволенного в запас армии рядового солдата Константина Павлова Хромова дочь Гликерия 12? от поноса https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-BS1B?i=645

Мы используем куки для улучшения работы сайта.