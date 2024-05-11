Хромова Фекла Константиновна
Место рождения
Дата рождения20.09.1897 ст.
Дата смерти01.09.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1897 ст.
д.Сасова уволенный в запас армии рядовой солдат Константин Павлов Хромов и Агрипена Павлова воспр. Д.Сасова Михаила Павлова Хромова сын Семен Михайлов и д.Соньшина крна Павла Леонтьева Шишкина дочь О... Показать все
Смерть
01.09.1902 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-BK3W?i=896&cat=748423 д.Сасова крестьянина собственника Константина Павлова Хромова дочь Фекла, 4 г от дифтерии