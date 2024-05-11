Хромова Фекла Константиновна 20.09.1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хромова Фекла Константиновна

Место рождения

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.09.1897 ст.

Дата смерти

01.09.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1897 ст.

Отец: Хромов Константин Павлович

Мать: Хромова (Шишкина) Агрипена Павловна

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
д.Сасова уволенный в запас армии рядовой солдат Константин Павлов Хромов и Агрипена Павлова воспр. Д.Сасова Михаила Павлова Хромова сын Семен Михайлов и д.Соньшина крна Павла Леонтьева Шишкина дочь О... Показать все
Смерть
01.09.1902 ст.
Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-BK3W?i=896&cat=748423 д.Сасова крестьянина собственника Константина Павлова Хромова дочь Фекла, 4 г от дифтерии

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