Хромов Василий Константинович 24.01.1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хромов Василий Константинович

Место рождения

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

24.01.1903 ст.

Дата смерти

24.02.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1903 ст.

Отец: Хромов Константин Павлович

Мать: Хромова (Шишкина) Агрипена Павловна

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-W6JS?i=895 крн собственник Константин Павлов Хромов и Агрипина Павловна
Смерть
24.02.1904 ст.
Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
д.Сасова крестьянина собственника Константина Павлова Хромова сын от кори (возраст не видно) 1г1м должно быть https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-HQNH?i=786

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