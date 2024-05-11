Хромов Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения24.01.1903 ст.
Дата смерти24.02.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1903 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-W6JS?i=895 крн собственник Константин Павлов Хромов и Агрипина Павловна
Смерть
24.02.1904 ст.
д.Сасова крестьянина собственника Константина Павлова Хромова сын от кори (возраст не видно) 1г1м должно быть https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-HQNH?i=786