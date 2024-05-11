Хромова Александра Константиновна 14.04.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХромова Александра Константиновна

Хромова Александра Константиновна

Место рождения

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.04.1884 ст.

Дата смерти

27.12.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1884 ст.

Отец: Хромов Константин Павлович

Мать: Хромова (Шишкина) Агрипена Павловна

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
родители временноотпускной 106го Уфимского пехотного полка рядовой Константин Павлов НАУМОВ и Агрипена Павлова. В воспр. Иларион Павлов НАУМОВ и Павла Левонова Шишкина дочь Евдокия Павлова (сестра Агр... Показать все
Смерть
27.12.1885 ст.
Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
умерла деревни Сасова временноотпускного 106го Уфимского пехотного полка Константина Павлова ХрАмова дочь Александра откори (возраст не видно, должно быть 1г8м) – в 1884г значит родилась она у НАУМОВ... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.