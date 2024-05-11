Хромова Александра Константиновна
Место рождения
Дата рождения14.04.1884 ст.
Дата смерти27.12.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1884 ст.
родители временноотпускной 106го Уфимского пехотного полка рядовой Константин Павлов НАУМОВ и Агрипена Павлова. В воспр. Иларион Павлов НАУМОВ и Павла Левонова Шишкина дочь Евдокия Павлова (сестра Агр... Показать все
Смерть
27.12.1885 ст.
умерла деревни Сасова временноотпускного 106го Уфимского пехотного полка Константина Павлова ХрАмова дочь Александра откори (возраст не видно, должно быть 1г8м) – в 1884г значит родилась она у НАУМОВ... Показать все