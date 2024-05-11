Хромова Мария Константиновна 14.03.1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хромова Мария Константиновна

Место рождения

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.03.1905 ст.

Дата смерти

25.07.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1905 ст.

Отец: Хромов Константин Павлович

Мать: Хромова (Шишкина) Агрипена Павловна

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-4CYB?i=716 мать - ИРИНА? Павлова (опять ошибка?). в воспр. Стефана Павлова Шишкина (брат Агрипены?) жена
Смерть
25.07.1905 ст.
Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-4CYB?i=716 от поноса (возраст не видно) должно быть 4 мес

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