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Любимова (Бородина) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов

Дата рождения

20.07.1893

Дата смерти

18.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1893

Отец: Бородин Дмитрий Матвеевич

Мать: ?

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Бракосочетание
Около 1911

Муж: Любимов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
29.01.1921

Сын: Любимов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Любимов Иван Георгиевич

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
14.12.1925

Дочь: Ефремова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Любимов Иван Георгиевич

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
20.06.1932

Сын: Любимов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Любимов Иван Георгиевич

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Смерть
18.10.1975
Калач на Дону, Волгоградская область
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