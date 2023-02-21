Любимова (Бородина) Мария Дмитриевна
Место рожденияРоссия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Дата рождения20.07.1893
Дата смерти18.10.1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1893
Отец: Бородин Дмитрий Матвеевич
Мать: ?
Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Бракосочетание
Около 1911
Рождение ребёнка
29.01.1921
Сын: Любимов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Любимов Иван Георгиевич
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
14.12.1925
Дочь: Ефремова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Любимов Иван Георгиевич
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
20.06.1932
Отец ребёнка: Любимов Иван Георгиевич
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Смерть
18.10.1975
Калач на Дону, Волгоградская область