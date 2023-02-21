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Любимов Иван Георгиевич

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Место рождения

Хутор Усть-Быстрый

Дата рождения

20.01.1893

Дата смерти

30.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1893

Отец: Любимов Георгий Никанорович

Мать: Любимова Пелагея Георгиевна

Хутор Усть-Быстрый
Бракосочетание
Около 1911

Жена: Любимова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.01.1921

Сын: Любимов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Любимова Мария Дмитриевна

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
14.12.1925

Дочь: Ефремова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Любимова Мария Дмитриевна

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
20.06.1932

Сын: Любимов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Любимова Мария Дмитриевна

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Смерть
30.08.1966
Калач на Дону, Волгоградская область
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