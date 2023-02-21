Любимов Иван Георгиевич
Место рожденияХутор Усть-Быстрый
Дата рождения20.01.1893
Дата смерти30.08.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1893
Хутор Усть-Быстрый
Бракосочетание
Около 1911
Рождение ребёнка
29.01.1921
Сын: Любимов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Любимова Мария Дмитриевна
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
14.12.1925
Дочь: Ефремова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Любимова Мария Дмитриевна
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
20.06.1932
Мать ребёнка: Любимова Мария Дмитриевна
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Смерть
30.08.1966
Калач на Дону, Волгоградская область