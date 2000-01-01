Любимов Юрий Иванович
Место рожденияРостовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Дата рождения20.06.1932
Дата смерти01.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1932
Отец: Любимов Иван Георгиевич
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
03.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.06.1984
Калач на Дону, Волгоградская область