Любимов Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Юрий Иванович

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Место рождения

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый

Дата рождения

20.06.1932

Дата смерти

01.06.1984

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1932

Отец: Любимов Иван Георгиевич

Мать: Любимова Мария Дмитриевна

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
03.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.06.1984
Калач на Дону, Волгоградская область
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