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Бородин Дмитрий Матвеевич

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Место рождения

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородин Borodin Матвей Matvey

Мать: не указана

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
20.07.1893

Дочь: Любимова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козьмина Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Смерть
Неизвестно
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