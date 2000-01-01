Бородин Дмитрий Матвеевич
Место рожденияРоссия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бородин Borodin Матвей Matvey
Мать: не указана
Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
20.07.1893
Дочь: Любимова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козьмина Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Смерть
Неизвестно