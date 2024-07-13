город Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Калач-на-Дону

Калачевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
943Калачевский.при р. Дону.49½110255214Пристань.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Второй Донской округ, Калачево-Куртлакская волость
поселок Калачевский25329126407148613882874сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Пятиизбянская станица
1668Калач хутор, Пятиизбянской станицы, при реке Дон752974613831492Хуторское правление, земск. больн., пчт.-тел. к-ра4316016
4227Старый Калач хутор, Пятиизбянской станицы, при реке Дон1376008381341Судеб. следов., полиц. прист., заседат., ветер. вр., окр. агроном, мир. судья, начальн. 2-й дистанц. р. Дон, хут. пр., 3 церк., 2 гимназ., 3 школа, о-во вз. кред., кредит Показать все 4316018

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Калачевский район
12884Калач-на-Донугород48°42,0' с.ш.43°31,0' в.д.M-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Калачевский муниципальный район, Калачевское городское поселение
18616101001г Калач-на-Донугород

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