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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
943Калачевский.при р. Дону.49½—110255214Пристань.
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
поселок Калачевский25329126407148613882874сведений нет
Список населённых мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1668Калач хутор, Пятиизбянской станицы, при реке Дон752974613831492Хуторское правление, земск. больн., пчт.-тел. к-ра4316016
4227Старый Калач хутор, Пятиизбянской станицы, при реке Дон1376008381341Судеб. следов., полиц. прист., заседат., ветер. вр., окр. агроном, мир. судья, начальн. 2-й дистанц. р. Дон, хут. пр., 3 церк., 2 гимназ., 3 школа, о-во вз. кред., кредит Показать все 4316018
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12884Калач-на-Донугород48°42,0' с.ш.43°31,0' в.д.M-38-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18616101001г Калач-на-Донугород