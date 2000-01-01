Любимов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Анатолий Иванович

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Место рождения

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый

Дата рождения

29.01.1921

Дата смерти

01.02.1994

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1921

Отец: Любимов Иван Георгиевич

Мать: Любимова Мария Дмитриевна

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
02.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неонилла Семёновна

Рождение ребёнка
13.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неонилла Семёновна

Рождение ребёнка
18.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неонилла Семёновна

Смерть
01.02.1994
Калач на Дону, Волгоградская область
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