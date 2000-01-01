Любимов Анатолий Иванович
Место рожденияРостовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Дата рождения29.01.1921
Дата смерти01.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1921
Отец: Любимов Иван Георгиевич
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
02.04.1947
Рождение ребёнка
13.12.1956
Рождение ребёнка
18.01.1959
Смерть
01.02.1994
Калач на Дону, Волгоградская область