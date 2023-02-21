Батюшков Николай Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
1753
Отец: Батюшков Лев Андреевич
Мать: Батюшкова Анна Петровна
Бракосочетание
Около 1779
Рождение ребёнка
25.04.1780 ст.
Дочь: Гревениц Анна Николаевна
Мать ребёнка: Батюшкова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
21.04.1782 ст.
Дочь: Шипилова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Батюшкова Александра Григорьевна
Глуповское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1782 по 1785
Рождение ребёнка
01.09.1785 ст.
Дочь: Батюшкова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Батюшкова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
29.05.1787
Сын: Батюшков Константин Николаевич
Мать ребёнка: Батюшкова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
21.11.1791 ст.
Дочь: Соколова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Батюшкова Александра Григорьевна
Место жительства
С 1791 по 1792
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
1807
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Зиновьева Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Батюшкова Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
26.04.1811
Сын: Батюшков Помпей Николаевич
Мать ребёнка: Батюшкова Авдотья Никитична
Смерть
1817