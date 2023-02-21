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Батюшков Николай Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1728 г.р.

Жена

1750 г.р.
1775 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Батюшков Лев Андреевич

Мать: Батюшкова Анна Петровна

Бракосочетание
Около 1779

Жена: Батюшкова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
25.04.1780 ст.

Дочь: Гревениц Анна Николаевна

Мать ребёнка: Батюшкова Александра Григорьевна

Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1782 ст.

Дочь: Шипилова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Батюшкова Александра Григорьевна

Глуповское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1782 по 1785
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1785 ст.

Дочь: Батюшкова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Батюшкова Александра Григорьевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1787

Сын: Батюшков Константин Николаевич

Мать ребёнка: Батюшкова Александра Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.11.1791 ст.

Дочь: Соколова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Батюшкова Александра Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1791 по 1792
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
1807

Жена: Батюшкова Авдотья Никитична

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Зиновьева Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Батюшкова Авдотья Никитична

Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.04.1811

Сын: Батюшков Помпей Николаевич

Мать ребёнка: Батюшкова Авдотья Никитична

Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1817
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