Батюшкова (Ижорина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшкова (Ижорина) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

11.10.1765

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Ижорин Пётр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Батюшков Николай Львович

Отец ребёнка: Батюшков Лев Андреевич

Рождение ребёнка
28.06.1765

Сын: Батюшков Павел Львович

Отец ребёнка: Батюшков Лев Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батюшков Лев Андреевич

Смерть
11.10.1765
Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
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