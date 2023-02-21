Батюшкова (Ижорина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти11.10.1765
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Ижорин Пётр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Батюшков Лев Андреевич
Рождение ребёнка
28.06.1765
Отец ребёнка: Батюшков Лев Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1765
Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область