Батюшков Лев Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Батюшков Андрей Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Батюшкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
28.06.1765
Мать ребёнка: Батюшкова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батюшкова Анна Петровна
Смерть
1800
Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область