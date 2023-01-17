Батюшков Лев Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшков Лев Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Батюшков Андрей Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Батюшков Николай Львович

Мать ребёнка: Батюшкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
28.06.1765

Сын: Батюшков Павел Львович

Мать ребёнка: Батюшкова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батюшкова Анна Петровна

Смерть
1800
Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
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