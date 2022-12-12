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Батюшков Андрей Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

27.10.1766 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Батюшков Илья Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Батюшков Лев Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Батюшков Семён Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Батюшков Илья Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кропотова Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батюшков Пётр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батюшков Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батюшков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.10.1766 ст.
Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
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