Батюшков Андрей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смерти27.10.1766 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Батюшков Илья Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кропотова Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батюшков Михаил Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.10.1766 ст.
Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область