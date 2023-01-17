Батюшкова (Теглева) Авдотья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатюшкова (Теглева) Авдотья Никитична

Батюшкова (Теглева) Авдотья Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1814

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1807

Муж: Батюшков Николай Львович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Зиновьева Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Батюшков Николай Львович

Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.04.1811

Сын: Батюшков Помпей Николаевич

Отец ребёнка: Батюшков Николай Львович

Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1814
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close