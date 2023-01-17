Батюшкова (Теглева) Авдотья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1807
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Зиновьева Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Батюшков Николай Львович
Рождение ребёнка
26.04.1811
Сын: Батюшков Помпей Николаевич
Отец ребёнка: Батюшков Николай Львович
Смерть
1814