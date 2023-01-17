Батюшкова (Бердяева) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти21.03.1795 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Бракосочетание
Около 1779
Рождение ребёнка
25.04.1780 ст.
Дочь: Гревениц Анна Николаевна
Отец ребёнка: Батюшков Николай Львович
Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1782 ст.
Дочь: Шипилова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Батюшков Николай Львович
Глуповское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1785 ст.
Дочь: Батюшкова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Батюшков Николай Львович
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1787
Сын: Батюшков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Батюшков Николай Львович
Рождение ребёнка
21.11.1791 ст.
Дочь: Соколова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Батюшков Николай Львович
Смерть
21.03.1795 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния