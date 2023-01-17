Батюшкова (Бердяева) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшкова (Бердяева) Александра Григорьевна

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Место рождения

Хантаново, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

21.03.1795 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Бердяев Григорий Григорьевич

Мать: Бердяева Елизавета Степановна

Хантаново, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1779

Муж: Батюшков Николай Львович

Рождение ребёнка
25.04.1780 ст.

Дочь: Гревениц Анна Николаевна

Отец ребёнка: Батюшков Николай Львович

Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1782 ст.

Дочь: Шипилова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Батюшков Николай Львович

Глуповское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1785 ст.

Дочь: Батюшкова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Батюшков Николай Львович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1787

Сын: Батюшков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Батюшков Николай Львович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.11.1791 ст.

Дочь: Соколова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Батюшков Николай Львович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
21.03.1795 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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