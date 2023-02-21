Бердяева (Соколова) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердяева (Соколова) Елизавета Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.12.1752 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Степан Терентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
1744

Муж: Бердяев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Батюшкова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Бердяев Григорий Григорьевич

Хантаново, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердяев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Бердяев Григорий Григорьевич

Смерть
10.12.1752 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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