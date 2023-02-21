Бердяева (Соколова) Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.12.1752 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Степан Терентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1744
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Батюшкова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Бердяев Григорий Григорьевич
Хантаново, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердяев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Бердяев Григорий Григорьевич
Смерть
10.12.1752 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния