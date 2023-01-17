Бердяев Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиДо 1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Бердяев Григорий Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
1744
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Батюшкова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Бердяева Елизавета Степановна
Хантаново, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердяев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Бердяева Елизавета Степановна
Смерть
До 1776