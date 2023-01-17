Бердяев Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердяев Григорий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

До 1776

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Бердяев Григорий Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
1744

Жена: Бердяева Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Батюшкова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Бердяева Елизавета Степановна

Хантаново, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердяев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Бердяева Елизавета Степановна

Смерть
До 1776
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