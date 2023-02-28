Шипилова (Батюшкова) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1782 ст.
Дата смерти12.08.1853 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1782 ст.
Бракосочетание
Около 1802
Рождение ребёнка
09.11.1806 ст.
Отец ребёнка: Шипилов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
20.03.1808 ст.
Дочь: Шипилова Александра Павловна
Отец ребёнка: Шипилов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
12.10.1819 ст.
Отец ребёнка: Шипилов Павел Алексеевич
Место жительства
С 1847
Смерть
12.08.1853 ст.