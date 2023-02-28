Шипилова (Батюшкова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова (Батюшкова) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Глуповское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.04.1782 ст.

Дата смерти

12.08.1853 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1782 ст.

Отец: Батюшков Николай Львович

Мать: Батюшкова Александра Григорьевна

Глуповское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1802

Муж: Шипилов Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
09.11.1806 ст.

Сын: Шипилов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Шипилов Павел Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1808 ст.

Дочь: Шипилова Александра Павловна

Отец ребёнка: Шипилов Павел Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1819 ст.

Сын: Шипилов Леонид Павлович

Отец ребёнка: Шипилов Павел Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1847
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
12.08.1853 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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