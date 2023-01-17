Шипилов Леонид Павлович
Место рождения
Дата рождения12.10.1819 ст.
Дата смерти?.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1819 ст.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шипилов Николай Леонидович
Мать ребёнка: Шипилова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Шейбер Екатерина Леонидовна
Мать ребёнка: Шипилова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова Мария Леонидовна
Мать ребёнка: Шипилова Ксения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1900