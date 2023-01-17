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Шипилов Леонид Павлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

12.10.1819 ст.

Дата смерти

?.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1819 ст.

Отец: Шипилов Павел Алексеевич

Мать: Шипилова Елизавета Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шипилов Николай Леонидович

Мать ребёнка: Шипилова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Шейбер Екатерина Леонидовна

Мать ребёнка: Шипилова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Мария Леонидовна

Мать ребёнка: Шипилова Ксения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипилова Ксения Николаевна

Смерть
?.01.1900
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