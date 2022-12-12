Шипилов Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1784 ст.
Дата смерти04.07.1856 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1784 ст.
Бракосочетание
Около 1802
Рождение ребёнка
09.11.1806 ст.
Мать ребёнка: Шипилова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1808 ст.
Дочь: Шипилова Александра Павловна
Мать ребёнка: Шипилова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
12.10.1819 ст.
Мать ребёнка: Шипилова Елизавета Николаевна
Работа или профессия
С 1824 по 1829
директор училищ Вологодской губернии
Место жительства
С 1847 по 1856
Смерть
04.07.1856 ст.
параличом