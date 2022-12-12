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Шипилов Павел Алексеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

20.06.1784 ст.

Дата смерти

04.07.1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1784 ст.

Отец: Шипилов Алексей Никитич

Мать: Шипилова Прасковья Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1802

Жена: Шипилова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
09.11.1806 ст.

Сын: Шипилов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Шипилова Елизавета Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1808 ст.

Дочь: Шипилова Александра Павловна

Мать ребёнка: Шипилова Елизавета Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1819 ст.

Сын: Шипилов Леонид Павлович

Мать ребёнка: Шипилова Елизавета Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 1824 по 1829
Вологда, город Вологда, Вологодская область
директор училищ Вологодской губернии
Место жительства
С 1847 по 1856
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
04.07.1856 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
параличом
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