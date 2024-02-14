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Скутов Моисей Сидорович

Место рождения

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ

Дата рождения

1875

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Скутов Сидор Андреевич

Мать: Скутова (Скутов) ?

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мошканова (Скутова) Анастасия

Мать ребёнка: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Скутова) Анна

Мать ребёнка: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
17.06.1905

Сын: Скутов Карп Моисеевич

Мать ребёнка: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна

Назвали по Святцам в честь Карпа, (сщмч., епископ, Берийский (Македонский), 8июня (ученик ап.Павла)
Рождение ребёнка
1908

Сын: Скутов Михаил

Мать ребёнка: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Абалонская (Скутова) Ульяна Моисеевна

Мать ребёнка: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1918

Дочь: (Скутова) Ефросинья

Мать ребёнка: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна

Смерть
1919

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