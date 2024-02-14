Скутов Моисей Сидорович
Место рождениядер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Дата рождения1875
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Скутов Сидор Андреевич
Мать: Скутова (Скутов) ?
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мошканова (Скутова) Анастасия
Мать ребёнка: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Скутова) Анна
Мать ребёнка: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
17.06.1905
Мать ребёнка: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна
Назвали по Святцам в честь Карпа, (сщмч., епископ, Берийский (Македонский), 8июня (ученик ап.Павла)
Рождение ребёнка
1908
Сын: Скутов Михаил
Мать ребёнка: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Абалонская (Скутова) Ульяна Моисеевна
Мать ребёнка: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1918
Дочь: (Скутова) Ефросинья
Мать ребёнка: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна
Смерть
1919