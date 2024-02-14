Скутова (Скутов) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
По 1862
Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Скутов Александр Сидорович
Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Скутова) Марина Сидоровна
Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: (Скутова) Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич
Смерть
Неизвестно