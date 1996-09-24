(Скутова) Ефросинья
Место рождениядер.Стриганцы, Витебская обл.
Дата рождения14.07.1918
Дата смерти24.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1918
Работа или профессия
С 23.06.1941 по 09.05.1945
воен.служба
Военная служба
С 23.06.1941 по 09.05.1945
подвиж. вагонный мастер
Военная награда
1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
24.09.1996
Похороны
Неизвестно