Скутова (Щитова) Ирина Михайловна
Место рожденияд. Стриганцы, Витебский р-н
Дата рождения1879
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мошканова (Скутова) Анастасия
Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Скутова) Анна
Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович
Рождение ребёнка
17.06.1905
Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович
Назвали по Святцам в честь Карпа, (сщмч., епископ, Берийский (Македонский), 8июня (ученик ап.Павла)
Рождение ребёнка
1908
Сын: Скутов Михаил
Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Абалонская (Скутова) Ульяна Моисеевна
Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович
Рождение ребёнка
14.07.1918
Дочь: (Скутова) Ефросинья
Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович
Смерть
1919