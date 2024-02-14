Скутова (Щитова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутова (Щитова) Ирина Михайловна

Место рождения

д. Стриганцы, Витебский р-н

Дата рождения

1879

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мошканова (Скутова) Анастасия

Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Скутова) Анна

Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович

Рождение ребёнка
17.06.1905

Сын: Скутов Карп Моисеевич

Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович

Назвали по Святцам в честь Карпа, (сщмч., епископ, Берийский (Македонский), 8июня (ученик ап.Павла)
Рождение ребёнка
1908

Сын: Скутов Михаил

Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Абалонская (Скутова) Ульяна Моисеевна

Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович

Рождение ребёнка
14.07.1918

Дочь: (Скутова) Ефросинья

Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович

Смерть
1919

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