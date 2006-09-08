Абалонская (Скутова) Ульяна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абалонская (Скутова) Ульяна Моисеевна

Место рождения

д.Стриганцы, Витебская обл.

Дата рождения

1916

Дата смерти

08.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Скутов Моисей Сидорович

Мать: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абалонский Антонович

Отец ребёнка: Абалонский Антон Егасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абалонский Антон Егасович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Абалонский Анатолий

Отец ребёнка: Абалонский Антон Егасович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Михайлова (Абалонская) Валентина

Отец ребёнка: Абалонский Антон Егасович

Смерть
08.09.2006
Похороны
Неизвестно

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