Мошканова (Скутова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошканова (Скутова) Анастасия

Место рождения

д.Стриганцы, Витебская обл.

Дата рождения

1895

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Скутов Моисей Сидорович

Мать: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошканов Пимен Матвеевич

Рождение ребёнка
12.06.1920

Дочь: Голубцова (Мошканова) Мария Пименовна

Отец ребёнка: Мошканов Пимен Матвеевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Мошканова) Вера

Отец ребёнка: Мошканов Пимен Матвеевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мошканов Василий

Отец ребёнка: Мошканов Пимен Матвеевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мошканов Пимен Матвеевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Мошканов Степан

Отец ребёнка: Мошканов Пимен Матвеевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Мошканова) Галина

Отец ребёнка: Мошканов Пимен Матвеевич

Смерть
1959

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