Мошканова (Скутова) Анастасия
Место рожденияд.Стриганцы, Витебская обл.
Дата рождения1895
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1920
Дочь: Голубцова (Мошканова) Мария Пименовна
Отец ребёнка: Мошканов Пимен Матвеевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Мошканова) Вера
Отец ребёнка: Мошканов Пимен Матвеевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мошканов Василий
Отец ребёнка: Мошканов Пимен Матвеевич
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мошканов Пимен Матвеевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мошканов Степан
Отец ребёнка: Мошканов Пимен Матвеевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Мошканова) Галина
Отец ребёнка: Мошканов Пимен Матвеевич
Смерть
1959