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Мошканов Пимен Матвеевич

Место рождения

хутор Семидзяки, Витебская обл.

Дата рождения

1883

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошканова (Скутова) Анастасия

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1920

Дочь: Голубцова (Мошканова) Мария Пименовна

Мать ребёнка: Мошканова (Скутова) Анастасия

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Мошканова) Вера

Мать ребёнка: Мошканова (Скутова) Анастасия

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мошканов Василий

Мать ребёнка: Мошканова (Скутова) Анастасия

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мошканова (Скутова) Анастасия

Рождение ребёнка
1931

Сын: Мошканов Степан

Мать ребёнка: Мошканова (Скутова) Анастасия

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Мошканова) Галина

Мать ребёнка: Мошканова (Скутова) Анастасия

Смерть
1946
Похороны
Неизвестно

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