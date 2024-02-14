Мошканов Пимен Матвеевич
Место рожденияхутор Семидзяки, Витебская обл.
Дата рождения1883
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Мошканов Пимен Матвеевич Картотека военнопленных — Военнопленные — Дата рождения 1883 Должность/Звание унтер-офицер Воинская часть 3-й пехотный полк Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные) Шкаф без номера Ящик 5149-А-Я
Рождение ребёнка
12.06.1920
Дочь: Голубцова (Мошканова) Мария Пименовна
Мать ребёнка: Мошканова (Скутова) Анастасия
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Мошканова) Вера
Мать ребёнка: Мошканова (Скутова) Анастасия
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мошканов Василий
Мать ребёнка: Мошканова (Скутова) Анастасия
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мошканова (Скутова) Анастасия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мошканов Степан
Мать ребёнка: Мошканова (Скутова) Анастасия
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Мошканова) Галина
Мать ребёнка: Мошканова (Скутова) Анастасия
Смерть
1946
Похороны
Неизвестно