Скутов Карп Моисеевич
Место рождениядер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Дата рождения17.06.1905
Дата смерти03.08.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1905
Назвали по Святцам в честь Карпа, (сщмч., епископ, Берийский (Македонский), 8июня (ученик ап.Павла)
Военная служба
Неизвестно
Скутов Карп Моисеевич партизан В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1905 Военно-пересыльный пункт Кировский ВПП Прибыл в часть 18.07.1943 Воинская часть Омутнинский РВК, Кировская обл. (госпиталь) Выбытие из воинской части 18.07.1943 Куда выбыл Г 355 Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации Кировский ВПП Номер описи ист. информации 172205 Номер дела ист. информации 43449
Образование
С 1921 по 1930
Рабфак,торговля
Бракосочетание
16.09.1930
Рождение ребёнка
20.06.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скутова (Лисовская) Надежда
Рождение ребёнка
18.05.1941
Сын: Скутов Анатолий
Мать ребёнка: Скутова (Лисовская) Надежда
Смерть
03.08.1967
Похороны были в день освобождения Орла от немцев
Похороны
03.08.1967