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Скутов Карп Моисеевич

Место рождения

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ

Дата рождения

17.06.1905

Дата смерти

03.08.1967

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1905

Отец: Скутов Моисей Сидорович

Мать: Скутова (Щитова) Ирина Михайловна

Назвали по Святцам в честь Карпа, (сщмч., епископ, Берийский (Македонский), 8июня (ученик ап.Павла)
Военная служба
Неизвестно
Образование
С 1921 по 1930
Рабфак,торговля
Бракосочетание
16.09.1930

Жена: Скутова (Лисовская) Надежда

Рождение ребёнка
20.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скутова (Лисовская) Надежда

Рождение ребёнка
18.05.1941

Сын: Скутов Анатолий

Мать ребёнка: Скутова (Лисовская) Надежда

Смерть
03.08.1967
Похороны были в день освобождения Орла от немцев
Похороны
03.08.1967

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