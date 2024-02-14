Скутова (Лисовская) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутова (Лисовская) Надежда

Место рождения

село Юрцево, Оршанский уезд, Могилевская губерния

Дата рождения

08.11.1909

Дата смерти

20.12.1986

Пол

Женский

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1909

Отец: Лисовский Антон

Мать: Лисовская (Лисовская) Дарья

https://www.google.com/maps/place/54°39\'03.1«N+30°24\'14.8»E/@54.6036059,30.3661113,896m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=ru-RU
Бракосочетание
16.09.1930

Муж: Скутов Карп Моисеевич

Рождение ребёнка
20.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скутов Карп Моисеевич

Рождение ребёнка
18.05.1941

Сын: Скутов Анатолий

Отец ребёнка: Скутов Карп Моисеевич

Смерть
20.12.1986
Похоронена на кладбище в г.Ногинск, могила рядом с часовней.

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