Лисовский Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовский Антон

Место рождения

село Юрцево, Оршанский уезд, Могилевская губерния

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Около 1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Лисовский Куприян (Цыпрыян)

Мать ребёнка: Лисовская (Лисовская) Дарья

Рождение ребёнка
08.11.1909

Дочь: Скутова (Лисовская) Надежда

Мать ребёнка: Лисовская (Лисовская) Дарья

https://www.google.com/maps/place/54°39\'03.1«N+30°24\'14.8»E/@54.6036059,30.3661113,896m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=ru-RU
Смерть
Около 1922

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