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Скутов Сидор Андреевич

Место рождения

д. Стриганцы, Витебская губерния

Дата рождения

По 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1855

Отец: Скутов Андрей

Мать: Скутова Анастасия

Рождение ребёнка
По 1862

Сын: Скутов Василий Сидорович

Мать ребёнка: Скутова (Скутов) ?

Рождение ребёнка
1875

Сын: Скутов Моисей Сидорович

Мать ребёнка: Скутова (Скутов) ?

Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Скутов Александр Сидорович

Мать ребёнка: Скутова (Скутов) ?

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Скутова) Марина Сидоровна

Мать ребёнка: Скутова (Скутов) ?

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: (Скутова) Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Скутова (Скутов) ?

Смерть
Неизвестно

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