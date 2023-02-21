Зеленина (Кислицына) Фёкла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти14.05.1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Кислицын Яков Трофимович
Мать: Кислицына ?
Бракосочетание
11.02.1759 ст.
1759г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 14 жених из деревни Кислинская невеста из этой же деревни отец Яков Кислицын
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Зеленин Козма Григорьевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Замятина Марфа Козмина
Отец ребёнка: Зеленин Козма Григорьевич
Сингеревско илевского десятка
Рождение ребёнка
1773
Сын: Зеленин Иван Козмин
Отец ребёнка: Зеленин Козма Григорьевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Огородникова Феодосия Козмина
Отец ребёнка: Зеленин Козма Григорьевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Зеленин Семён Козмин
Отец ребёнка: Зеленин Козма Григорьевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Зеленин Иван Козмин
Отец ребёнка: Зеленин Козма Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.05.1795