Зеленина (Кислицына) Фёкла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Кислицына) Фёкла Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

14.05.1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Кислицын Яков Трофимович

Мать: Кислицына ?

Бракосочетание
11.02.1759 ст.

Муж: Зеленин Козма Григорьевич

1759г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 14 жених из деревни Кислинская невеста из этой же деревни отец Яков Кислицын
Рождение ребёнка
1762

Сын: Зеленин Гордей Козмин

Отец ребёнка: Зеленин Козма Григорьевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Замятина Марфа Козмина

Отец ребёнка: Зеленин Козма Григорьевич

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Сингеревско илевского десятка
Рождение ребёнка
1773

Сын: Зеленин Иван Козмин

Отец ребёнка: Зеленин Козма Григорьевич

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Огородникова Феодосия Козмина

Отец ребёнка: Зеленин Козма Григорьевич

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Зеленин Семён Козмин

Отец ребёнка: Зеленин Козма Григорьевич

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Зеленин Иван Козмин

Отец ребёнка: Зеленин Козма Григорьевич

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.05.1795
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
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