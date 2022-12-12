Замятина (Зеленина) Марфа Козмина
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Сингеревско илевского десятка
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Замятин Иван Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Замятин Иван Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Замятин Иван Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
До 1795
Муж: не указан
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно