Замятина (Зеленина) Марфа Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Зеленина) Марфа Козмина

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Место рождения

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Зеленин Козма Григорьевич

Мать: Зеленина Фёкла Яковлевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Сингеревско илевского десятка
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Замятин Иван Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Замятин Иван Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Замятин Иван Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
До 1795

Муж: не указан

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Иван Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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