Зеленин Козма Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Зеленин Григорий Артёмович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1759 ст.
Жена: Зеленина Фёкла Яковлевна
1759г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 14 жених из деревни Кислинская невеста из этой же деревни отец Яков Кислицын
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Зеленина Фёкла Яковлевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Замятина Марфа Козмина
Мать ребёнка: Зеленина Фёкла Яковлевна
Сингеревско илевского десятка
Рождение ребёнка
1773
Сын: Зеленин Иван Козмин
Мать ребёнка: Зеленина Фёкла Яковлевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Огородникова Феодосия Козмина
Мать ребёнка: Зеленина Фёкла Яковлевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Зеленин Семён Козмин
Мать ребёнка: Зеленина Фёкла Яковлевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Зеленин Иван Козмин
Мать ребёнка: Зеленина Фёкла Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1781