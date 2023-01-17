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Зеленин Козма Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Зеленин Григорий Артёмович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1759 ст.

Жена: Зеленина Фёкла Яковлевна

1759г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 14 жених из деревни Кислинская невеста из этой же деревни отец Яков Кислицын
Рождение ребёнка
1762

Сын: Зеленин Гордей Козмин

Мать ребёнка: Зеленина Фёкла Яковлевна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Замятина Марфа Козмина

Мать ребёнка: Зеленина Фёкла Яковлевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Сингеревско илевского десятка
Рождение ребёнка
1773

Сын: Зеленин Иван Козмин

Мать ребёнка: Зеленина Фёкла Яковлевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Огородникова Феодосия Козмина

Мать ребёнка: Зеленина Фёкла Яковлевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Зеленин Семён Козмин

Мать ребёнка: Зеленина Фёкла Яковлевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Зеленин Иван Козмин

Мать ребёнка: Зеленина Фёкла Яковлевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1781
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
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