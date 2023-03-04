Огородникова (Зеленина) Феодосия Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Зеленина) Феодосия Козмина

Место рождения

Самара, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

29.05.1775 ст.

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1775 ст.

Отец: Зеленин Козма Григорьевич

Мать: Зеленина (Кислицына) Фёкла Яковлевна

Самара, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Лузяниных, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Огородникова) Стефанида Митрофановна

Отец ребёнка: Огородников Митрофан Аврамович

Бракосочетание
До 1795

Муж: Огородников Митрофан Аврамович

Лузяниных, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Огородникова) Марфа Митрофановна

Отец ребёнка: Огородников Митрофан Аврамович

Смерть
После 1805

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