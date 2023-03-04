Огородникова (Зеленина) Феодосия Козмина
Место рождения
Дата рождения29.05.1775 ст.
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1775 ст.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Огородникова) Стефанида Митрофановна
Отец ребёнка: Огородников Митрофан Аврамович
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Огородникова) Марфа Митрофановна
Отец ребёнка: Огородников Митрофан Аврамович
Смерть
После 1805