Огородников Митрофан Аврамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Стефанида Митрофановна
Мать ребёнка: Огородникова Феодосия Козмина
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марфа Митрофановна
Мать ребёнка: Огородникова Феодосия Козмина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1805