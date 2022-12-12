Огородников Митрофан Аврамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Митрофан Аврамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1805

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Огородников Аврам Емельянов

Мать: Огородникова Елена Лукина

Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Стефанида Митрофановна

Мать ребёнка: Огородникова Феодосия Козмина

Бракосочетание
До 1795

Жена: Огородникова Феодосия Козмина

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марфа Митрофановна

Мать ребёнка: Огородникова Феодосия Козмина

Место жительства
Неизвестно
Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1805
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