Огородникова Елена Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Огородников Митрофан Аврамович
Отец ребёнка: Огородников Аврам Емельянов
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Феодосия Авраамова
Отец ребёнка: Огородников Аврам Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1805