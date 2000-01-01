Огородникова Елена Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова Елена Лукина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Огородников Митрофан Аврамович

Отец ребёнка: Огородников Аврам Емельянов

Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Феодосия Авраамова

Отец ребёнка: Огородников Аврам Емельянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Аврам Емельянов

Смерть
После 1805
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