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Зеленин Иван Козмин

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Место рождения

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1779

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Зеленин Козма Григорьевич

Мать: Зеленина Фёкла Яковлевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Зеленин Севастьян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Зеленин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Зеленин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Параскева Данилова

Место жительства
Неизвестно
д. Клабуковы ( Бадеринский)
Место жительства
Неизвестно
д. Клабуковы ( Бадеринский)
Смерть
1816
д. Клабуковы ( Бадеринский)
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