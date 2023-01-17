Зеленин Иван Козмин
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1806
Сын: Зеленин Севастьян Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Клабуковы ( Бадеринский)
Место жительства
Неизвестно
д. Клабуковы ( Бадеринский)
Смерть
1816
д. Клабуковы ( Бадеринский)