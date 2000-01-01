Зеленин Севастьян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленин Севастьян Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Зеленин Иван Козмин

Мать: не указана

Смерть
После 1811
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