Зеленин Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Зеленин Иван Козмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Зеленина ?
Рождение ребёнка
1847
Сын: Зеленин Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Зеленина Наталья Назарова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ксения Фёдоровна
Мать ребёнка: Зеленина Наталья Назарова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Зеленина Наталья Назарова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Зеленина Наталья Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеленина ?
Место жительства
Неизвестно
д. Клабуковы ( Бадеринский)
Смерть
После 1858