Зеленин Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленин Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Зеленин Иван Козмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Зеленина ?

Рождение ребёнка
1847

Сын: Зеленин Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Зеленина Наталья Назарова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ксения Фёдоровна

Мать ребёнка: Зеленина Наталья Назарова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Зеленина Наталья Назарова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зеленин Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Зеленина Наталья Назарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Наталья Назарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина ?

Место жительства
Неизвестно
д. Клабуковы ( Бадеринский)
Смерть
После 1858
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