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Зеленин Константин Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Зеленин Фёдор Иванович

Мать: Зеленина Наталья Назарова

Бракосочетание
18.10.1865 ст.

Жена: Зеленина Евдокия Максимова

МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених поч. Бадеринский 18 лет невеста поч. Вновь Заведёного 19 лет девица крест. Максима Шихова дочь поручит по женеху крест. поч. Бадеринского Косма Митрофанов О... Показать все
Смерть
После 1865
Рождение ребёнка
31.10.1866 ст.

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Максимова

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