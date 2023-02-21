Зеленин Константин Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Зеленин Фёдор Иванович
Бракосочетание
18.10.1865 ст.
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених поч. Бадеринский 18 лет невеста поч. Вновь Заведёного 19 лет девица крест. Максима Шихова дочь поручит по женеху крест. поч. Бадеринского Косма Митрофанов О... Показать все
Смерть
После 1865
Рождение ребёнка
31.10.1866 ст.
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Максимова