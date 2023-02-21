Зеленина Наталья Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина Наталья Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Зеленин Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Зеленин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Зеленин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Зеленин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зеленин Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Зеленин Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Фёдор Иванович

Смерть
После 1858
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