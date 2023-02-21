Зеленина Наталья Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Зеленин Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Зеленин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Зеленин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Зеленин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Зеленин Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858