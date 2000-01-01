Зеленина (Шихова) Евдокия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Шихова) Евдокия Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1865 ст.

Муж: Зеленин Константин Фёдорович

МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених поч. Бадеринский 18 лет невеста поч. Вновь Заведёного 19 лет девица крест. Максима Шихова дочь поручит по женеху крест. поч. Бадеринского Косма Митрофанов О... Показать все
Смерть
После 1865
Рождение ребёнка
31.10.1866 ст.

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Зеленин Константин Фёдорович

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