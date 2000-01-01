Зеленина (Шихова) Евдокия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1865 ст.
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених поч. Бадеринский 18 лет невеста поч. Вновь Заведёного 19 лет девица крест. Максима Шихова дочь поручит по женеху крест. поч. Бадеринского Косма Митрофанов О... Показать все
Смерть
После 1865
Рождение ребёнка
31.10.1866 ст.
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Зеленин Константин Фёдорович