(Зеленина) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Зеленина) Татьяна Фёдоровна

(Зеленина) Татьяна Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Зеленин Фёдор Иванович

Мать: Зеленина ?

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close