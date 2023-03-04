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(Зеленина) Татьяна Фёдоровна
(Зеленина) Татьяна Фёдоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
После 1858
Пол
Женский
Отец
Зеленин Фёдор Иванович
1814 г.р.
Мать
Зеленина ?
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Зеленин Фёдор Иванович
Мать:
Зеленина ?
Смерть
После 1858
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