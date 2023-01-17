Зеленин Семён Козмин
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
04.02.1802 ст.
Жена: Зеленина Домна Павловна
1802г. МК с. Камешницкое (свадьба/жених д. Кислицкой/невеста того же прихода займ. Якова Коновалова/оба первым.) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1085
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна
Место жительства
1806
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Матрона Семёновна
Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Зеленин Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1840