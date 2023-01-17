Зеленин Семён Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленин Семён Козмин

Зеленин Семён Козмин

avatar

Место рождения

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1777

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Зеленин Козма Григорьевич

Мать: Зеленина Фёкла Яковлевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1802 ст.

Жена: Зеленина Домна Павловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1802г. МК с. Камешницкое (свадьба/жених д. Кислицкой/невеста того же прихода займ. Якова Коновалова/оба первым.) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1085
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1806
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Матрона Семёновна

Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Зеленин Игнат Семёнович

Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Зеленин Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Зеленин Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Зеленин Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Зеленин Исак Семёнович

Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Зеленина Домна Павловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1840
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close