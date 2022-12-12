Зеленина (Мамаева) Домна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
04.02.1802 ст.
Муж: Зеленин Семён Козмин
1802г. МК с. Камешницкое (свадьба/жених д. Кислицкой/невеста того же прихода займ. Якова Коновалова/оба первым.) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1085
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Матрона Семёновна
Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин
Рождение ребёнка
1818
Сын: Зеленин Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850