Зеленина (Мамаева) Домна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Мамаева) Домна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Мамаев Павел Радионович

Мать: Мамаева Варвара Степановна

Бракосочетание
04.02.1802 ст.

Муж: Зеленин Семён Козмин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1802г. МК с. Камешницкое (свадьба/жених д. Кислицкой/невеста того же прихода займ. Якова Коновалова/оба первым.) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1085
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Матрона Семёновна

Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Зеленин Игнат Семёнович

Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Зеленин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Зеленин Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Зеленин Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Зеленин Исак Семёнович

Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Зеленин Семён Козмин

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1850
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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