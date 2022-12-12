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Зеленин Пётр Семёнович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Зеленин Семён Козмин

Мать: Зеленина Домна Павловна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Зеленин Пётр Петрович

Мать ребёнка: Зеленина Агафея Митрофановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Зеленин Семен Петрович

Мать ребёнка: Зеленина Агафея Митрофановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зеленин Трофим Петрович

Мать ребёнка: Зеленина Агафея Митрофановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зеленин Илья Петрович

Мать ребёнка: Зеленина Агафея Митрофановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Агафея Митрофановна

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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