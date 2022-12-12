Зеленин Пётр Семёнович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Зеленин Семён Козмин
Мать: Зеленина Домна Павловна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Зеленина Агафея Митрофановна
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Зеленина Агафея Митрофановна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Зеленина Агафея Митрофановна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Зеленина Агафея Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858